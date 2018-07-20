HABER

Hamas’tan İsrail’e "karşılık veririz" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 23:39 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum: "Filistin direnişi, tırmanan gerilime ve hedef alınmaya karşı halkımızı savunma ve bombardımana karşı bombardıman ile keskin nişancıya karşı keskin nişancı ilkeleri üzerine kurulu mücadele denklemini pekiştirme hakkına tabidir"

Hamas, Gazze Şeridi’ndeki noktalarını hedef alması durumunda İsrail ordusuna karşılık vereceğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, tırmanan gerilime ve hedef alınmaya karşı halkımızı savunma ve bombardımana karşı bombardıman ile keskin nişancıya karşı keskin nişancı ilkeleri üzerine kurulu mücadele denklemini pekiştirme hakkına tabidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ve bölgesel karar mercilerine İsrail saldırganlığını durdurma, Gazze ablukasını sonlandırma ve Filistin davasının adil çözümüne destek çağrısında bulunan Berhum açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Direnişe ait noktalara, Gazze’ye ve halkına yönelik saldırıda bulunma, savunmasız sivil göstericileri hedef alarak soğukkanlılıkla öldürme yöntemlerini seçen işgalci İsrail, bu seçeneğin zor sonuçlarına katlanacak."
\

- İsrail'den Kassam Tugayları'na ait 15 mevziye saldırı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürdüğü, şu ana kadar Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı Zeytun Tugayı'nın komutanlık merkezindeki 15 noktanın hedef alındığı ifade edildi.

- Gerginlik tırmanıyor

İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu.

Bu saldırıların ardından gerginliğin tırmandığı bölgede İsrail ordusunun yeni saldırılar başlattığı bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze’ye geniş çaplı bir saldırı başlatıldığını söylemişti.

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
İstanbul'da İstanbul'da "Kurt Kapanı 20" denetimi
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi Hamas israil

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İlginizi Çekebilir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Adnan Oktar hakkında iğrenç detaylar ortaya çıkıyor! Cinsel istismara uğrayan mağdur o anları böyle anlattı!

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Devlet Bahçeli'nin klibindeki şarkının adı ne? Bahçeli'nin klibindeki şarkıyı kim söylüyor? Yaprak Sayar kimdir?

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Bahçeli'den beklenmeyen hareket! Böyle romantizm görülmedi

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Kadıköy'deki Suruç eylemine polis müdahalesi: 14 gözaltı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.