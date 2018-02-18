Hamas'tan İsrail'e suçlama

GAZZE (AA) - Hamas'ın, Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tuttuğu bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Direnişin bazı mevzilerine kadar uzanan saldırıların hacmi, İsrail'in tansiyonu yükseltme ve atmosferi gerginleştirmedeki niyetini yansıtıyor. Bunun için saldırıları ve devam eden ihlalleriyle saldıran taraf olduğunu anlaması gerekir." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, "Filistin direnişinin, halkını koruma görevinden vazgeçmeyeceği, halkını korumak ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için sorumlulukla hareket edeceği" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti. Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği kaydedilmişti.