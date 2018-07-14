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Hamas'tan İsrail'e suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak Filistinli çocukları hedef aldığını belirtti

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nde gerilimin tırmanmasından İsrail'in sorumlu olduğunu ve 2 Filistinli çocuğun hava saldırısında kasıtlı olarak katledildiğini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, bu gerilimin tüm yansımaları ve sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Berhum, Hamas'ın Filistin halkını koruyan bir kalkan olarak varlığını sürdüreceğini, halkına karşı sorumluluğundan, onu savunma ve neye mal olursa olsun düşmanı püskürtme görevlerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Fevzi Berhum, İsrail'in kasıtlı olarak Gazzeli çocukları hedef aldığına ve bugün de 2 çocuğu katlettiğine dikkati çekerek, bunun İsrail'in acımasızlığının ne derece olduğunu gözler önüne serdiğinin de altını çizdi.

İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Hamas Hareketi israil

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