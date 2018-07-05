Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmak için düzenlediği baskını "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'ın Filistin meclisindeki milletvekili Fethi Karavi, hareketin sitesinden yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in Han el-Ahmer'deki uygulamaları, işgalci yönetimin faşistliğinin ve uluslararası sözleşmelere aldırış etmediğinin delilidir." ifadesini kullandı.

Han el-Ahmer baskının "savaş suçu" olduğunu belirten Karavi, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlalleri ile Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin daha önce hiç görülmediği kadar arttığına dikkati çekti.

Karavi açıklamasında ayrıca İsrail'in yaptıklarının, Filistin halkına yönelik "bir intikam operasyonu" olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası kuruluşların müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

- İsrail'in Filistinli Bedevilerin köylerini yıkması

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.