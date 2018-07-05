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Hamas'tan İsrail'in Han el-Ahmer baskınına "savaş suçu" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Hamas'ın Filistin meclisindeki milletvekili Fethi Karavi: - "İsrail'in Han el-Ahmer'deki uygulamaları, işgalci yönetimin faşistliğinin ve uluslararası sözleşmelere aldırış etmediğinin delilidir"

Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmak için düzenlediği baskını "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'ın Filistin meclisindeki milletvekili Fethi Karavi, hareketin sitesinden yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in Han el-Ahmer'deki uygulamaları, işgalci yönetimin faşistliğinin ve uluslararası sözleşmelere aldırış etmediğinin delilidir." ifadesini kullandı.

Han el-Ahmer baskının "savaş suçu" olduğunu belirten Karavi, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlalleri ile Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerinin daha önce hiç görülmediği kadar arttığına dikkati çekti.

Karavi açıklamasında ayrıca İsrail'in yaptıklarının, Filistin halkına yönelik "bir intikam operasyonu" olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası kuruluşların müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

- İsrail'in Filistinli Bedevilerin köylerini yıkması

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darp ederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalarda bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Han el-Ahmer israil

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