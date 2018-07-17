Hamas'tan İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmasına tepki

Hamas, İsrail yönetiminin, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmasını "insanlık karşıtı bir suç" olarak nitelendirdi.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve Gazze'yi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum etmesi Filistin halkına yönelik işlenen yeni bir insanlık karşıtı suçtur." ifadesine yer verildi.
Uluslararası camianın işlenen ihlallere sessiz kalması ve bu konuda caydırıcı kararlar alınmaması nedeniyle İsrail'in böyle bir adım atmaya cesaret ettiği vurgulanan açıklamada, bu uygulamaların Gazze'nin maruz kaldığı zulmün boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.
Açıklamada, sınır kapısını kapatma kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunan Hamas, İsrail'in direnişin sürdürülmesi konusundaki ulusal tutumu değiştiremeyeceğine dikkati çekti.
İsrail yönetimi, gıda ve ilaç girişi hariç Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bugünden itibaren kapatılacağını, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesinin de 9 milden 3 mile düşürüleceğini duyurmuştu.
Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.
İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri
Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!
Trump-Putin zirvesinin üzerinden saatler geçmeden yeni kriz patladı! ABD’de bir Rus casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf
Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador kendi maaşını düşürüyor
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Kalp rahatsızlığı belirtileri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum