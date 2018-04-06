GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki "meşruiyetinden" bahseden tutum ve açıklamaların son zamanlarda artmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu tutum ve açıklamaların, İsrail'in suçlarını, Filistin halkına ve kutsallarına yönelik ihlallerini artırdığı, Gazze ablukasını sürdürdüğü, sivilleri ve çocukları soğukkanlılıkla öldürdüğü bir zamanda geldiğine" dikkat çekildi.
Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki "meşruiyeti" ile ilgili söylemlerin, Filistinlilerin hakları aleyhine bölgesel güçleri razı etme bağlamında dillendirildiği kaydedildi.
"Siyonist oluşumla normalleşmenin her türlüsüne karşı olunduğu" vurgulanan açıklamada, "düşmanla her türlü iletişim ve normalleşmenin bitmesi, Arap ve İslam ümmetinin genel mizacına uygun olmayan politikaların gözden geçirilmesi" talep edildi.
Hamas, söz konusu açıklamaların içeriğine ve kimler tarafından yapıldığına ilişkin net bir bilgi vermedi.
Son olarak; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Atlantic dergisine verdiği röportajda, Filistin ve İsrail arasında yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamada bulunmuştu.
Bin Selman, nerede olursa olsun tüm halkların barış içinde kendi ülkesinde yaşama hakkı olduğuna inandığını belirterek, "Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum fakat normal bir ilişkiyi garantiye alacak bir barış anlaşmasına varılması gerekiyor." yorumunu yapmıştı.
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