Hamas'tan İsrail'in UCM'de yargılanması talebi

GAZZE (AA) - Hamas, İsrailli yöneticilerin, Gazze sınırında 13 yaşındaki Yaser Ebu Alnaca'yı taammüden öldürme suçundan yargılanması çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze sınırındaki gösterilerde çocukları kasten hedef aldığını ve 13 yaşındaki Filistinli çocuğun açılan ateş sonucu dün şehit olduğunu vurguladı.
Açıklamada, İsrailli yöneticilerin, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) savaş suçundan yargılanması gerektiği belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini kaydederek, 24 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi el-Hamayide ve 13 yaşındaki Yaser Ebu Alnaca'nın şehit olduğunu duyurmuştu.
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