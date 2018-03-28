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Hamas'tan "İsrailli Bakan ile Kudüs'te görüşülmesine" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Hamas'tan "İsrailli Bakan ile Kudüs'te görüşülmesine" tepki

Hamas, Filistin Çalışma Bakanı Memun Ebu Şehla'nın, İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz ile Kudüs'te görüşmesini kınadı.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'ün kalbinde yapılan bu toplantı, Filistin halkının duygularına yapılmış bir provokasyondur. Bu toplantı, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararını reddeden ve bu uğurda şehit ve yaralı düşen Filistinlilerin değişmez tutumunu görmezden gelmektir." ifadelerini kullandı.

"İşgalci İsrail ile her türlü ilişki ve iletişimin kesilmesi" çağrısında bulunan Kanu, Hamas olarak Kudüs'te yapılan bu görüşmeyi kınadıklarını belirtti.

Filistin Çalışma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Ebu Şehla ile Katz'ın Kudüs'teki görüşmesinin Almanya'nın çağrısıyla düzenlendiği Filistin ve İsrail tarafında görev yapan Alman büyükelçilerin de görüşmeye katıldığı duyurulmuştu.

Toplantıda, İsrail'in 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında ikamet eden, "İsrail vatandaşı" Filistinli işçilerin durumunun ele alındığı kaydedilmişti.

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Filistinli bakan görüşmesini kınadı Hamas İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz Memun Ebu Şehla

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