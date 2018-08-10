HABER

Hamas'tan kültür merkezine yönelik saldırıya "vahşice" nitelendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 02:12 | Son Güncelleme

Hamas'tan kültür merkezine yönelik saldırıya "vahşice" nitelendirmesi

Hamas, İsrail'in Gazze'de kültür merkezine düzenlediği hava saldırısını "vahşice bir davranış" ve Mısır'ın Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kültür merkezlerini kasıtlı bombardımana tutmasının, kültüre karşı ateş ve barutla savaşan geri kalmışlık dönemlerine ait vahşice bir davranış olduğunu belirtti.

Kasım, içinde Mısır toplumuna ait bir binanın da bulunduğu kültür merkezine yönelik saldırının, Mısır'ın Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi ve İsrail'in tüm Arapların düşmanı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, hedef alınan binayı Hamas'ın iç güvenlik güçlerinin de kullandığını ve bu yapıda Hamas yetkililerinin ofislerinin olduğunu savundu.

Adraee, İsrail'in saldırılarının Hamas tarafından Biru's Sebi (Beer Şeva) tarafına atılan roketlere misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ni hedef aldığı olayda 18 kişi yaralanmıştı.

- İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin şehit olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından itibaren Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden 30'unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara isabet ettiği bildirilmişti.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Denizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlikDenizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik
Akçay Sarıkız Meydanı yenilendiAkçay Sarıkız Meydanı yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas israil Kültür Merkezi mısır

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

İlginizi Çekebilir

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik

Denizli’de mahalleliler ile Suriyeliler arasında tehlikeli gerginlik

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.