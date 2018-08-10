Hamas, İsrail'in Gazze'de kültür merkezine düzenlediği hava saldırısını "vahşice bir davranış" ve Mısır'ın Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu kültür merkezlerini kasıtlı bombardımana tutmasının, kültüre karşı ateş ve barutla savaşan geri kalmışlık dönemlerine ait vahşice bir davranış olduğunu belirtti.

Kasım, içinde Mısır toplumuna ait bir binanın da bulunduğu kültür merkezine yönelik saldırının, Mısır'ın Gazze'deki çabalarını sabote etme girişimi ve İsrail'in tüm Arapların düşmanı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, hedef alınan binayı Hamas'ın iç güvenlik güçlerinin de kullandığını ve bu yapıda Hamas yetkililerinin ofislerinin olduğunu savundu.

Adraee, İsrail'in saldırılarının Hamas tarafından Biru's Sebi (Beer Şeva) tarafına atılan roketlere misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat Merkezi'ni hedef aldığı olayda 18 kişi yaralanmıştı.