BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) Lübnan'dan ayrılan Filistinlilerin mülteci kayıtlarından silinmesi yönündeki çağrısı, Hamas tarafından tepkiyle karşılandı.
Hamas Basın Dairesi Başkanı Rafet Merra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çağrı, uluslararası kanunlara, BM ilkelerine, mülteci kurallarına ve Arap Birliği zirvelerinin kararlarına aykırı." dedi.
Bakanın talebini, "Filistinli mülteciler meselesinin geleceğine yönelik tehdit" şeklinde değerlendiren Merra, Filistinlilerin yurtlarına dönme hakkına işaret etti.
Uluslararası toplumu temsilen UNRWA'nın Filistinli mülteci işlerinden sorumlu bulunduğunu, Lübnan hükümetinin de insan haklarına saygılı olduğunu hatırlatan Merra, Basil'in açıklamalarını, ABD yönetiminin "Kudüs ve mülteciler başta olmak üzere Filistin meselesini tasfiye etme" planlarının olduğu bir dönemde yapmasını esefle karşıladıklarını dile getirdi.
Merra, "Hamas, Bakan Basil'in açıklamalarını şiddetle kınıyor. Çünkü bu açıklamalar, Filistinlilerin çıkarlarına zarar veriyor, mülteciler meselesini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
Basil, İtalya'nın başkenti Roma'da bugün gerçekleştirilen "Haysiyeti Korumak ve Sorumluluğu Paylaşmak: UNRWA için Toplu Eylem Olağanüstü Bakanlar Konferansı"nda UNRWA'dan Lübnan'dan ayrılan ya da başka bir ülkenin vatandaşlığını edinen Filistinlilerin mülteci kayıtlarından silinmesini talep etmişti.
Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
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