HABER

Hamas'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

Hamas'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Hamas, yüzlerce fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu baskının "işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu politikaların Filistin ve İslam kimliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İslam alemine, Aksa'yı başta Yahudileştirme olmak üzere tüm tehlikelerden koruma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria, Kudüs ve İsrail'de bulunan Filistin halkı da İsrail'in ırkçı saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'ya gitmeye çağrıldı.
\

- "Baskın "Yahudi ulus devlet" yasasının ilk uygulamasıdır"

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik söz konusu baskını, "Yahudi ulus devlet" yasasının ilk uygulaması, Kudüs sakinlerine ve mukaddesata yönelik saldırıların yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirdi.

Aruri, Filistin halkının büyük tepki gösterdiği Mescid-i Aksa'daki elektronik kapı uygulamasının (Temmuz 2017) üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Halkımızın Aksa'nın kutsallığına zarar verecek girişimlere izin vermeyeceğine eminiz." ifadesini kullandı.

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce fanatik Yahudi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

PARTNERDünyanın en korku veren havaalanlarıDünyanın en korku veren havaalanları
Germencik'te 40 derece sıcakta boğa güreşleriGermencik'te 40 derece sıcakta boğa güreşleri
Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Şehir h Mescid-i Aksa Salih el-Aruri

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Aynı isimli yanlış ilçedeki okula giden öğrenciler KPSS'ye giremeyince sinir krizi geçirdi

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Gemiden kaçan angusu denizde kestiler!

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Türk Hava Yolları'ndan (THY) kritik uyarı: Bu mesajı silin

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.