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Hamas'tan "Mısır'ın uzlaşı teklifine" bağlılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Hamas'tan "Mısır'ın uzlaşı teklifine" bağlılık açıklaması

Hamas, Mısır'ın hazırladığı Filistin uzlaşı metnine bağlı olduklarını herhangi bir değişimi ise kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamas yetkilisi, AA muhabirine, hareketin "Mısır'ın sunmuş olduğu uzlaşı teklifine bağlı olduğunu" söyledi.

Yetkili, uzlaşı teklifindeki maddeler üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağını da Mısır makamlarının garanti ettiğini belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri başkanlığında,Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rışık, Hisam Bedran, Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha'dan oluşan heyet, "Filistin meselesiyle" ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti.

Mısır tarafından sunulan ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da öngören Filistin uzlaşı teklifi, 4 aşama ve 10 maddeden oluşuyor. Hamas Hareketi 17 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, teklifin kendileri tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

Teklif, Filistin yönetimi tarafından başta memur maaşlarının ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını da içeriyor.

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