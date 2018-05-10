Hamas'tan Prens Charles'a çağrı

Hamas Hareketi, Galler Prensi Charles'ı İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmamaya çağırdı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Charles'ın İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılacağını açıklaması kınandı.

"Charles'ın kutlamalara katılımının, milyonlarca Filistinlinin tehcir edilmesinin ve 1948'de Siyonist çetelerin işlediği katliamların görmezden gelinmesi demek" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Katliamların işlenmesine teşvik etme konusunda en büyük rolü İngiliz hükümeti oynadı." ifadesine yer verildi.

"Bu katılım, İngiltere'nin, bu topraklar üzerinde hak sahibi olan Filistinlilere karşı İsrail'le suç ortaklığının devam ettiğinin kanıtıdır." denilen açıklamada, Charles'tan, Filistin halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmamak için kutlamalara katılma kararından vazgeçmesi ve Balfour Deklerasyonu'nu açıklayarak işlediği hatayı düzeltmeye çalışması istendi.

Açıklamada ayrıca İngiliz halkına bu ziyareti iptal etmesi için Charles'a baskı yapması çağrısında bulunuldu.