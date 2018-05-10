HABER

Hamas'tan Prens Charles'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 04:50 | Son Güncelleme

Hamas: - "Bu (İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamaları) katılım, İngiltere'nin, bu topraklar üzerinde hak sahibi olan Filistinlilere karşı İsrail'le suç ortaklığının devam ettiğinin kanıtıdır"

Hamas Hareketi, Galler Prensi Charles'ı İsrail'in 70. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmamaya çağırdı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Charles'ın İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılacağını açıklaması kınandı.

"Charles'ın kutlamalara katılımının, milyonlarca Filistinlinin tehcir edilmesinin ve 1948'de Siyonist çetelerin işlediği katliamların görmezden gelinmesi demek" olduğunun belirtildiği açıklamada, "Katliamların işlenmesine teşvik etme konusunda en büyük rolü İngiliz hükümeti oynadı." ifadesine yer verildi.

"Bu katılım, İngiltere'nin, bu topraklar üzerinde hak sahibi olan Filistinlilere karşı İsrail'le suç ortaklığının devam ettiğinin kanıtıdır." denilen açıklamada, Charles'tan, Filistin halkının acılarını ve sıkıntılarını artırmamak için kutlamalara katılma kararından vazgeçmesi ve Balfour Deklerasyonu'nu açıklayarak işlediği hatayı düzeltmeye çalışması istendi.

Açıklamada ayrıca İngiliz halkına bu ziyareti iptal etmesi için Charles'a baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Geçen pazartesi İsrail basınında, Charles'ın, Londra'daki İsrail Büyükelçiliği'nde düzenlenecek kutlamalara katılacağı haberleri yer almıştı. Galler Prensi'nin söz konusu kutlamalara katılımı ilk olma özelliğini taşıyor zira İngiliz Kraliyet ailesinin fertleri, devlet yetkilileri ve bakanlar düzeyindeki bu kutlamalara katılmıyordu. Filistinliler, İsrail'in, 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölüManisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Birleşik Krallık Galler Prensi Charles

En Çok Okunan Haberler

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

Türkiye hakkında skandal ifadeler! Hollanda ders kitabında...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Karabük'te FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor

İran’da düşen özel jetin pilotunu bulmak için çalışmalar sürüyor

Ankara'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı!

Ankara'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı!

Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı

Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı

Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.