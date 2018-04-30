Hamas'tan seçim çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) yönetimde tek başına bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, ulusal ilkelere bağlı olarak meşruiyetin yenilenmesi için acilen seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Heniyye, bugün başlaması planlanan Filistin Ulusal Konseyi toplantısı öncesi Gazze'de basına yaptığı açıklamada, "Yönetimin tek elde toplanması durumu devam ederse, Filistin meselesini muhafaza etmek, halkın değişmez ilkeleri ile yüksek çıkarlarını korumak ve gerçek bir temsil için bazı net tavırlar almak zorunda kalacağız. Bu da tüm ulusal taraflarla istişare içinde olacaktır." dedi.

Hamas'ın bu kısır döngüde yer almayı kabul etmediğini vurgulayan Heniyye, FKÖ'nün yönetimde tek başına bulunmasını reddettiklerini, buna karşı kapsayıcı ulusal projeler yararına yeni bir tutum oluşturmak için çalışacaklarını aktardı.

Heniyye, FKÖ yetkililerinin "Filistinlilerin yüzlerine kapıları kapatmaya" devam etmesi halinde örgüte yönelik bakış açılarını gözden geçireceklerini ifade ederek, "Yönetim ve FKÖ kurumları, Kahire ile Beyrut'ta imzalanan anlaşmalara göre, bir ulusal uzlaşı kapsamında yeniden inşa edilmeli." diye konuştu.