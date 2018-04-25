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Hamas'tan Suriye'deki taraflara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Hamas adına konuşan Kanu: -"Filistinlilerin çektiği sıkıntıları sonlandırmak gerekir. Bu mültecilerin bütün istekleri İsrail tarafından çıkarıldıkları aslı topraklarına geri dönmektir"

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Suriye'de yer alan Filistin mülteci kamplarının ülkedeki olaylardan uzak tutulması talebinde bulundu.

Hamas adına konuşan Abdüllatif Kanu, Şam'ın dış mahallelerinden Filistinli mültecilerin ikamet ettiği Yermuk bölgesine Suriye'deki rejim güçlerinin bir haftadır sürdürdüğü hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kanu, "Hamas Suriye'de çekişen taraflara Filistinlileri mücadelenin içine sokmamaları çağrısında bulunuyor." dedi.

Filistinlilerin Yermuk'ta mülteci olduğunun altını çizen Kanu, "Filistinlilerin çektiği sıkıntıları sonlandırmak gerekir. Bu mültecilerin bütün istekleri İsrail tarafından çıkarıldıkları aslı topraklarına geri dönmektir." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi, yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü hava saldırılarında 20 sivilin ölümüne neden oldu.

Filistin için Eylem Grubu’nun verilerine göre, operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermük’te, en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

- Yermük Kampı'nda yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekarelik alana yayılmış bir yerleşim birimi.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir eş-Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Muhaliflerin kontrol ettiği bölgede AA muhabirlerine konuşan 65 yaşındaki Gazzeli Um Fida isimli kadın, "Evlerimizi terk etmemizi istiyorlar. Gitmek istemiyoruz. Filistin'e dönebilsinler diye çocuklarımızı burada yetiştirdik. Her şeye, açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe alıştık. Eskiden burada 750 bin kişi yaşardı. 2010'a kadar bölgemiz, ticaretiyle, üretimiyle Şam'la yarışır durumdaydı." ifadelerini kullandı.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden terör örgütü DEAŞ, kampın çevresindeki birçok mahalleyi kontrol ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Hamas Suriye

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