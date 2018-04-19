Filistin'deki Hamas hareketi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail yönetimine karşı "caydırıcı adım atması" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörlerinin Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar dahil ateşli silahlar kullanması nedeniyle İsrail'i kınaması önemli bir adım olarak nitelendirildi.

"BM Raportörlerinin takındığı bu tavır, gerçeği ortaya çıkarma ve Filistin halkının maruz kaldığı İsrail ihlalleri ile zulmünün boyutlarını gözler önüne serme açısından önemli." denilen açıklamada, UCM'ye de İsrail yönetimine karşı "caydırıcı adım atması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın BM Raportörleri tarafından yapılan "Gazze sınırında son üç haftada yaşanan olayların soruşturulması için BM bünyesinde uluslararası bağımsız bir komisyon kurulması" yönündeki talebi desteklediği kaydedildi.

BM Raportörleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere uyguladığı şiddetten dolayı 17 Nisan'da yaptıkları açıklamayla İsrail'e tepki göstermişti.