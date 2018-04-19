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Hamas'tan UCM'ye İsrail'e karşı "caydırıcı adım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

Hamas'tan UCM'ye İsrail'e karşı "caydırıcı adım" çağrısı

Filistin'deki Hamas hareketi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail yönetimine karşı "caydırıcı adım atması" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörlerinin Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere karşı hakiki mühimmatlar dahil ateşli silahlar kullanması nedeniyle İsrail'i kınaması önemli bir adım olarak nitelendirildi.

"BM Raportörlerinin takındığı bu tavır, gerçeği ortaya çıkarma ve Filistin halkının maruz kaldığı İsrail ihlalleri ile zulmünün boyutlarını gözler önüne serme açısından önemli." denilen açıklamada, UCM'ye de İsrail yönetimine karşı "caydırıcı adım atması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın BM Raportörleri tarafından yapılan "Gazze sınırında son üç haftada yaşanan olayların soruşturulması için BM bünyesinde uluslararası bağımsız bir komisyon kurulması" yönündeki talebi desteklediği kaydedildi.

BM Raportörleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan silahsız Filistinlilere uyguladığı şiddetten dolayı 17 Nisan'da yaptıkları açıklamayla İsrail'e tepki göstermişti.

Göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasının UCM'nin kuruluş belgesi olan Roma Statüsü'ne göre suç niteliği taşıdığını vurgulayan BM İnsan Hakları Uzmanları, son üç haftada yaşanan olayların soruşturulması için BM bünyesinde uluslararası bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 35 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Hamas Uluslararası Ceza Mahkemesi

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