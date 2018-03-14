Hama'ya hava saldırıları: 4 ölü, 5 yaralı

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin Hama iline bağlı Madik Kalesi köyüne düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı.

Hama Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Hama ilindeki Madik Kalesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil öldü, 5 sivil yaralandı." dedi.

Son 4 günde İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.