Hamburg Havalimanı'nda elektrik kesintisi

BERLİN (AA) - Almanya’da Hamburg Havalimanı'nda yaşanan elektrik kesintisinden dolayı uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Hamburg Havalimanı Sözcüsü Stefanie Harder, kesintinin kısa devreden kaynaklanabileceğini belirterek, arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak ne kadar süreceğinin bilinmediğini ifade etti.

Harder, güvenlik sebebiyle uçakların kalkış ve iniş yapamadığı havalimanının boşaltıldığını kaydetti.

Alman basınındaki haberlerde, Hamburg'a inecek uçakların Hannover ve Bremen havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Elektrik kesintisinin ilk önce Terminal 2’de yaşandığı, buradan yolcuların Terminal 1’e gönderildiği belirtilen haberlerde, ardından Terminal 1’de de elektrik kesintisi yaşanması sonucu havalimanının boşaltıldığı aktarıldı.

Yolcular sosyal medyadan havalimanının kendilerine yeterli bilgi veremediğinden şikayet ederek, elektrik kesintisi nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı, ışıkların söndüğü, havalandırma sisteminin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını paylaştı.

Hamburg Havalimanı’nın yılda yaklaşık 17 milyon yolcu sayısına sahip ülkenin 5. büyük havalimanı olduğu belirtildi.

