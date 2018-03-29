Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıda yeni şüpheliler yakalandı

Gazze'de Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıda yeni şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de gerçekleştirdiğimiz operasyon, Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyla bağlantısı olan yeni şüphelilere ulaşmamızı sağladı." dedi.

Bezm, saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren Gazze ile Batı Şeria emniyet güçlerinin ortak bir komite kurması çağrısı yaptıklarını ve Başbakan Hamdallah'a söz konusu saldırıyla ilgili pek çok rapor gönderdiklerini ancak cevap alamadıkların belirtti.

İçişleri Bakanlığının, yürütülen soruşturma ve varılan sonuçlarla ilgili yetkili makamlarla bilgi paylaşımına hazır olduğunu kaydeden Bezm, söz konusu saldırının Gazze'de güvenlik zafiyetine yol açmasına ve kimsenin güvensizlik ortamı oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

- Şüphelilerin ifadeleri

Basın toplantısında, şüphelilerin verdikleri ifadelerin video kayıtları da paylaşıldı.