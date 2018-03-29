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Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıda yeni şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Başbakan Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıyla alakası olduğu tespit edilen yeni şüphelilerin yakalandığını duyurdu

Gazze'de Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıda yeni şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de gerçekleştirdiğimiz operasyon, Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyla bağlantısı olan yeni şüphelilere ulaşmamızı sağladı." dedi.

Bezm, saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren Gazze ile Batı Şeria emniyet güçlerinin ortak bir komite kurması çağrısı yaptıklarını ve Başbakan Hamdallah'a söz konusu saldırıyla ilgili pek çok rapor gönderdiklerini ancak cevap alamadıkların belirtti.

İçişleri Bakanlığının, yürütülen soruşturma ve varılan sonuçlarla ilgili yetkili makamlarla bilgi paylaşımına hazır olduğunu kaydeden Bezm, söz konusu saldırının Gazze'de güvenlik zafiyetine yol açmasına ve kimsenin güvensizlik ortamı oluşturmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

- Şüphelilerin ifadeleri

Basın toplantısında, şüphelilerin verdikleri ifadelerin video kayıtları da paylaşıldı.

Buna göre, şüphelilerden Muhammed el-Havaciri ifadesinde, saldırının baş faili Enes Ebu Husa'nın, saldırıdan iki ay önce kendisine büyük miktarda TNT patlayıcı verdiğini kaydetti.

Havaciri, Ebu Husa'nın saldırıdan yaklaşık 10 gün önce evine döndüğünü ve TNT'den bir bomba yaptığını, bunu küçük plastik bir kabın içine yerleştirdiğini ve içine de C4 patlayıcı ve detonator eklediğini söyledi.

Yasir Ebu Husa isimli bir diğer şüpheli ise Enes Ebu Husa'nın saldırıdan iki gün önce kazma kürek gibi kazı aletlerini alarak Beyt Hanun'da operasyonu gerçekleştireceği bölgeye gittiğini, kendisinden de Erez Sınır Kapısı'na giderek Hamdallah'ın konvoyunun varışını haber vermesini istediğini ifade etti. Yasir, konvoyun varışını Enes'e haber verdiğini ve bölgeden ayrılmadan önce de patlama sesi duyduğunu aktardı.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Gazze'de 22 Mart'ta düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldürüldüğü açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Rami el-Hamdallah Gazze

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