Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının baş faili belli oldu

GAZZE (AA) - Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının baş failinin kimliğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçen hafta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etmiştir. Bakanlık, Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli kişinin yakalanması için çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kimliği duyurulan kişi hakkında bilgi paylaşımında bulunanlara 5 bin dolar para ödülü verileceği kaydedilen açıklamada, Ebu Husa'ya yardım ve yataklık edenler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada da Ebu Husa'nın arandığını duyurmuş ve fotoğraflarını yayımlamış ancak neyle suçlandığını belirtmemişti. Sosyal paylaşım sitelerinde ise Ebu Husa'nın saldırıdan sorumlu tutulduğu için arandığı bilgisi yer almıştı.

- Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan Hamas'ın yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için Gazze'de sıkı güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.