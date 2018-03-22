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Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının baş faili belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının baş faili olduğu belirlenen Ebu Husa'nın yakalanması için çalışma başlatıldı

GAZZE (AA) - Gazze'de Hamas tarafından yönetilen İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının baş failinin kimliğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçen hafta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçleri, saldırının baş failini tespit etmiştir. Bakanlık, Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa isimli kişinin yakalanması için çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kimliği duyurulan kişi hakkında bilgi paylaşımında bulunanlara 5 bin dolar para ödülü verileceği kaydedilen açıklamada, Ebu Husa'ya yardım ve yataklık edenler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada da Ebu Husa'nın arandığını duyurmuş ve fotoğraflarını yayımlamış ancak neyle suçlandığını belirtmemişti. Sosyal paylaşım sitelerinde ise Ebu Husa'nın saldırıdan sorumlu tutulduğu için arandığı bilgisi yer almıştı.

- Güvenlik önlemleri artırıldı

Öte yandan Hamas'ın yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için Gazze'de sıkı güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

Saldırıdaki sır perdesinin aralanması konusunda büyük aşama katedildiği vurgulanan açıklamada, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın soruşturmayı birinci elden takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Hamas'ın güvenlik ve teknik alandaki tüm imkanlarını emniyet güçleri için seferber ettiği kaydedildi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta Ramallah'ta düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Hamas ise Abbas'ın açıklamalarını kınamış ve doğrudan Hamas'ın hedef alınmasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığını savunmuştu.

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