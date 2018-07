Hamdi Alkan'ın eski eşinin paralarının çalınması olayında 1 tutuklama daha

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-OYUNCU-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çaldığı iddiası ile suçlanan Canan Hoşgör'ün sigortacı arkadaşı Ayşe C., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burcu E. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün de Ayşe C.'nin şoförü Barış E. tutuklanmış, şoförün arkadaşı Ali E. İse serbest bırakılmıştı.

Oyuncu Canan Hoşgör'ün paralarının çalınmasına ilişkin dün bir kişinin tutuklanmasının ardından bugün bir kişi daha tutuklandı. Canan Hoşgör'ün evine gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C., soruşturma kapsamında bugün tutuklandı.

Sigortacı arkadaşı Ayşe C.'nin evinde parasının çalınması üzerine savcılığa başvuran Canan Hoşgör'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin şoförü dün tutuklanmış, Ayşe C.'ye uyku hapı temin ettiği ileri sürülen şoförün arkadaşı Ali E. ise serbest bırakılmıştı.

Firari olan Ayşe C., Burcu E. ile birlikte dün gözaltına alındı. Ayşe C. Ve Burcu E., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.