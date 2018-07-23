HABER

HAMDİ ALKAN'IN ESKİ EŞİNİN PARALARININ ÇALINMASI OLAYINDA 1 TUTUKLAMA DAHA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:11 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çaldığı iddiası ile suçlanan Canan Hoşgör'ün sigortacı arkadaşı Ayşe C., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı.  Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burcu E.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Oyuncu-yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi olan oyuncu Canan Hoşgör'ün kahvesine uyku ilacı atarak 182 bin 76 dolarını çaldığı iddiası ile suçlanan Canan Hoşgör'ün sigortacı arkadaşı Ayşe C., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burcu E. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında dün de Ayşe C.'nin şoförü Barış E. tutuklanmış, şoförün arkadaşı Ali E. İse serbest bırakılmıştı.
Oyuncu Canan Hoşgör'ün paralarının çalınmasına ilişkin dün bir kişinin tutuklanmasının ardından bugün bir kişi daha tutuklandı. Canan Hoşgör'ün evine gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C., soruşturma kapsamında bugün tutuklandı.
Sigortacı arkadaşı Ayşe C.'nin evinde parasının çalınması üzerine savcılığa başvuran Canan Hoşgör'ün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe C.'nin şoförü dün tutuklanmış, Ayşe C.'ye uyku hapı temin ettiği ileri sürülen şoförün arkadaşı Ali E. ise serbest bırakılmıştı.
Firari olan Ayşe C., Burcu E. ile birlikte dün gözaltına alındı. Ayşe C. Ve Burcu E., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler.

'DIŞARI ÇIKIP DÖNDÜĞÜMDE CANAN HANIM ÇANTASININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'
İki şüpheli, savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Mahkemedeki sorgusunda, Canan Hoşgör ile iki yıldır tanıştığını söyleyen Ayşe C., “Olay günü beni aradı. Evime gelmek istediğini söyledi. Bana personel dosyalarını getirdi ve sigorta işlemlerini yaptırdı. Çarpması olduğunu söyleyerek su istedi. İkram ettiğim suyu içti. Kendisini iyi hissetmediğini söyledi, evime gitmek için teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Öncesinde ısrarla hastaneye gitmeyi teklif ettim, kabul etmedi. 'Birazdan kendime gelirim' dedi. Çekmeköy'deki evime gittik. Çocuklarla yemek yedik. Burcu E.'den çocukları anneannesine götürmesini rica ettim. Barış E.'yi çağırmamı istedi, çağırdım geldi. Canan hanım kötü bir gün geçirdiğini, bende kalmak istediğini söyledi. Gece 01.30-02.00 sıralarında Canan koltukta telefonuyla oynuyordu, ben de ekmek almak için dışarıya çıkıp geri geldim. Geri geldiğimde Canan hanım çantasının olmadığını söyledi. Ben de, 'şaka yapıyorsun' dedim. Daha sonra sitenin güvenliği ile polisi çağırdık. Olay yeri inceleme geldi. Bu sırada ben çantamı ve kasanın anahtarını ilk aşamada bulamadığını söyledim. Bazanın altındaki 44 bin dolar ve her şey tutanağa bağlandı. Karakola gidip gerekli işlemleri yapıp döndük. Saat 05.00-05.30 sıralarında polis geldi. Polis memurları ile karakola geçtik. Kendi evimde, aracımda Canan hanımın bahsettiği çantayı görmedim. Ali E. ve Barış E.'nin aleyhime olan ifadelerini kabul etmiyorum" dedi.
7 yıldır Ayşe C. İle çalıştığını söyleyen Burcu E. ise sorgusunda, olay günü Canan Hoşgör'ün akşam saatlerinde geldiğini, akşam yemeği yediklerini, Ayşe C.'nin isteği üzerine çocukları Ayşe C.'nin annesine götürdüğünü, olayla ilgisi olmadığını söyledi.

TUTUKLANDI
Burcu E.'yi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakan mahkeme, Ayşe C.'yi, “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutukladı.

DÜN DE BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
25 Haziran 2018 tarihinde Ayşe C.'nin evine bankadan çektiği 182 bin 76 dolar ile giden Canan Hoşgör, parasının çalındığını öne sürerek şikayetçi olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Ali E. ve Barış E., adliyeye sevk edilmiş, Barış E., “Beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı yağma" suçundan tutuklanmış, Ali E. İse hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
İYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyorİYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyor
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptıTiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.