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Hamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), okulların tatil olması ile birlikte ailesiyle yaylaya göç etti.

Hamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), okulların tatil olması ile birlikte ailesiyle yaylaya göç etti. Yaylada, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, hayalini kurduğu üniversite için ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmiyor.
Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin bu zorlu yolculuğunu fotoğrafladı. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, binlerce takipçi tarafından beğenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl davet ettiği Hamdu Sena'yı Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuk etti. Babası Atilla Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yöresel kıyafetle katılan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tereyağı ve bal da hediye etmişti.
HAYVANLARLA YAKIN BAĞ KURDU
Hayvanlarla kurduğu yakın bağla dikkati çeken Hamdu Sena, okulların tatil olmasıyla birlikte bu yaz dönemini de ailesiyle birlikte göç ettikleri yaylada geçiriyor. Kendi adını verdiği yaylada büyük ve küçükbaş hayvanları ile vakit geçiren, bakımlarını yapan, inekleri sağan Hamdu Sena'ya çoban köpeği Tomi eşlik ediyor. Sabah erken saatte kalkan ve hayvanları otlatmaya götüren çoban kız, gün boyu onlarla ilgileniyor. Yaylada, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, hayalini kurduğu üniversite eğitimi için ise ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmiyor. Hamdu Sena, kitap okurken sürüye ise çoban köpeği Tomi göz kulak oluyor.
'ONLAR BENİ, BENDE ONLARI SEVİYORUM'
Okulların tatil olmasıyla yaylaya geldiklerini anlatan Hamdu Sena, gününü hayvanlarla iç içe geçirdiğini söyledi. Hamdu Sena, "Köpeğim Tomi ile sürüleri bekliyorum. Vakit buldukça ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Sabah kalkınca hayvanları ahırdan çıkarıyorum. Öğlen tekrar ahıra koyuyoruz. Sonra yine çıkarıyoruz. Sağımlarını yapıyorum. Küçüklüğümden itibaren hayvanların yanında olduğum için onlara alıştım. Onlar beni ben de onları çok seviyorum" dedi.
‘HAYVANLARLA DOST CANLISI’
Hayvanlara kötü muamele haberlerini duyunca çok üzüldüğünü de belirten Hamdu Sena, "Hayvanlara kötü muamele edenlere ağır cezalar verilmeli. Hapis cezası almalılar. Hayvanlarla dost canlısı, arkadaş olalım. Onlardan kimseye zarar gelmez" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyorHamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyorHamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyorHamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyor

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