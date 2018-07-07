Hamdu Sena, yaylada hayvanlarına bakıp ders çalışıyor

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), okulların tatil olması ile birlikte ailesiyle yaylaya göç etti. Yaylada, büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımı için ailesine yardımcı olan Hamdu Sena, hayalini kurduğu üniversite için ders çalışmayı ve kitap okumayı da ihmal etmiyor.

Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, köyünde keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin bu zorlu yolculuğunu fotoğrafladı. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, binlerce takipçi tarafından beğenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl davet ettiği Hamdu Sena'yı Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuk etti. Babası Atilla Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna yöresel kıyafetle katılan Hamdu Sena, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tereyağı ve bal da hediye etmişti.