Hamid Yüzügüllü’den Nasrettin Hoca’nın doğduğu eve ziyaret

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Nasreddin Hocanın doğduğu evi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Eski ismi Hortu Köyü olan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı olan Nasreddin Hoca Mahallesine ziyarette bulanan Hamid Yüzügüllü, felsefi mizahın en büyük temsilcilerinden kabul edilen düşünür ve gönül dostu Nasreddin Hocanın doğduğu evde incelemelerde bulundu. İlçenin medar-ı iftiharı olan Nasrettin Hoca’nın evi, bulunduğu köyün tipik evleri arasında sarı beyaz boyalı, ahşap ve kagir karışımı bir ev olarak duruyor. Evde, Nasreddin Hoca’yı hatırlatan pek çok güzel söz ve yazı bulunuyor.