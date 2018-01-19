Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

Ş.İ.N.’nin bilgi paylaşımında bulunduğu Psikolog I.Ö. de Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı ve Müslim Sarıyar'a konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın “ergen hamilelere psikodestek projesi” kapsamında hastanede 1 yıldır çalışan ve geçen ay görevini tamamlayan Psikolog I.Ö., şunları söyledi:

İstanbul’da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

“Bildirim yükümlülüğü olmasına rağmen bunun yapılmamasının 2 nedeni var: Bilgi eksikliği ve (çok sık karşımıza çıkmasından dolayı) cinsel istismar ve çocuk gebeler gerçeğini normalleştirmek... Hastane, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, çok göç alan bir bölgede. Bu tip vakalar sıklıkla geldiği için bir anlamda normalleşmişti. Suriyelilerin yoğun yaşadığı ilçedeki hastanede bu vakalar sık olduğu için durum hasır altı edildi. Bildirim yapılmamasıyla ilgili bir kasıt yoktu.”

‘ÇOĞUNU AKRABASI HAMİLE BIRAKMIŞ’

18 yaş altı gebeliklerin çok karşılaşılan, hasır altı edilen, küçük yaşta resmi nikâhla meşru kılınan bir olgu olduğunu dile getiren I.Ö., skandalla ilgili tespitlerini aktardı: “Çevirmen bulabildiğim her koşulda istismara uğrayan çocuklara psikoterapi yaptım. Çoğu akrabası tarafından hamile bırakılmış, bir kısmı cinsel istismara uğramış. Erkekler 25-26 yaşlarında. Yasal süreci biz de takip ediyoruz. Etik olarak üzerine gittik, durumun gündeme gelmesinden çekinmedik.”

Olayı ortaya çıkaran ve görev yeri 2 kez değiştirilip hakkında inceleme başlatılan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin ise savcılık ifadesinde, “Kayıtları incelediğimde 1 Ocak 2017’den 24 Mayıs’a kadar 18 yaşından küçük kızlara ait gebeliklerin hastanedeki Çocuk İzleme Merkezi’ne, güvenlik güçlerine ve savcılığa bildirilmediğini tespit ettim. Bu konuda görevi kötüye kullanmaktan ihbarda bulundum” dediği öğrenildi. Ş.İ.N., iddiayı mevcut birimdeki I.Ö. dışında kimseyle paylaşmadığını da ifadesinde kaydetti.