Hamile çocuk skandalında yeni gelişme

İstanbul’da özellikle Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmedi. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmet biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.
2 AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Çıkan haberler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayın başsavcılığa 3 Ekim 2017’de intikal ettiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, hastanedeki 2 personel hakkında “kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi” eyleminden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Savcılık “çocuğun cinsel istismarı” suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek, mağdurların tümünün ifadeye çağrıldığını, soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.
‘NORMALLEŞTİRİLMİŞ’
Ş.İ.N.’nin bilgi paylaşımında bulunduğu Psikolog I.Ö. de Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı ve Müslim Sarıyar'a konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın “ergen hamilelere psikodestek projesi” kapsamında hastanede 1 yıldır çalışan ve geçen ay görevini tamamlayan Psikolog I.Ö., şunları söyledi:
“Bildirim yükümlülüğü olmasına rağmen bunun yapılmamasının 2 nedeni var: Bilgi eksikliği ve (çok sık karşımıza çıkmasından dolayı) cinsel istismar ve çocuk gebeler gerçeğini normalleştirmek... Hastane, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, çok göç alan bir bölgede. Bu tip vakalar sıklıkla geldiği için bir anlamda normalleşmişti. Suriyelilerin yoğun yaşadığı ilçedeki hastanede bu vakalar sık olduğu için durum hasır altı edildi. Bildirim yapılmamasıyla ilgili bir kasıt yoktu.”
‘ÇOĞUNU AKRABASI HAMİLE BIRAKMIŞ’
18 yaş altı gebeliklerin çok karşılaşılan, hasır altı edilen, küçük yaşta resmi nikâhla meşru kılınan bir olgu olduğunu dile getiren I.Ö., skandalla ilgili tespitlerini aktardı: “Çevirmen bulabildiğim her koşulda istismara uğrayan çocuklara psikoterapi yaptım. Çoğu akrabası tarafından hamile bırakılmış, bir kısmı cinsel istismara uğramış. Erkekler 25-26 yaşlarında. Yasal süreci biz de takip ediyoruz. Etik olarak üzerine gittik, durumun gündeme gelmesinden çekinmedik.”
Olayı ortaya çıkaran ve görev yeri 2 kez değiştirilip hakkında inceleme başlatılan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin ise savcılık ifadesinde, “Kayıtları incelediğimde 1 Ocak 2017’den 24 Mayıs’a kadar 18 yaşından küçük kızlara ait gebeliklerin hastanedeki Çocuk İzleme Merkezi’ne, güvenlik güçlerine ve savcılığa bildirilmediğini tespit ettim. Bu konuda görevi kötüye kullanmaktan ihbarda bulundum” dediği öğrenildi. Ş.İ.N., iddiayı mevcut birimdeki I.Ö. dışında kimseyle paylaşmadığını da ifadesinde kaydetti.
‘TÜMÜ İFADEYE ÇAĞRILDI’
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın savcılığa intikal ettiği tarih olan 3 Ekim’de soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme, gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır.”
‘77 HAMİLE ÇOCUKLA İLGİLİ TESPİT YAPILAMADI’
İddialarla ilgili 12 Haziran 2017’de tutulan tutanakta, 18 yaş altı hamile olan 115 çocuk içinden 38’inin 15 yaşından önce hamile kaldığı, bu durumun rıza aranmaksızın çocuk cinsel istismarı suçu kapsamında olduğu, 77 hamileyle görüşülmediği için durum tespiti yapılamadığı belirtildi.
‘KİMİN İHMALİ YA DA HATASI VARSA ORTAYA ÇIKARACAĞIZ’
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek “Sağlık Bakanlığı bu sıcak hadise için polisiye rol üstlenip çözmeye kalkışırsa o zaman biliniz ki bu hastalar hastanelerden çekinir ve merdivenaltı dediğimiz yola doğru gider. Bu sorunu çözmeye Sağlık Bakanlığı tek başına soyunamaz” dedi.
Demircan, “Bugünün sorunu değil, uzun yılların sorunu. Toplumumuz böyle bir sorunla devam edemez, çözmeli. Bu üzücü olayda bir yanlışlık yapıldıysa ortaya çıkarmak için gerekli denetim mekanizmamızı harekete geçirdik. Rapor geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız. Kimin ihmali ya da hatası varsa ortaya çıkaracağız” diye ekledi.
‘ÖNCE YÖNETİCİLERLE PAYLAŞILMASI LAZIM’
Hazırladığı tutanakla durumu savcılığa ihbar eden hastane görevlisi hakkında inceleme başlatıldığı iddialarını da yanıtlayan Demircan, “Rapor gelmediği için değerlendirme yapmak doğru olmaz. Mevzuat gereği, böyle bir durum tespit ettiyse, bu bilgiyi yöneticilerle paylaşması lazım. Konunun ilgili bakanlığı var, bu bilgiyi bakanlığa bildirmeliydi” diye konuştu.
PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Evinin bodrumundan servet çıktı!
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Okuyucu Yorumları 2 yorum