Hamile eşini yaralayan sanık için 46 yıla kadar hapis istemi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra bacağının kesilmesine neden olan koca hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, sanık için 23 yıl 8 aydan 46 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık'ın, karısı Çağlar Aşık'ı kendisini aldattığını öne sürerek, silahla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Sanık Aşık'ın eşinin kolundan tutarak zorla odaya kapattığı ifade edilen iddianamede, sanığın eşine "Bağırma seni öldüreceğim, kim gelirse onu da öldüreceğim" dediği, daha sonra hamile kadını bıçakladığı ve ardından av tüfeğiyle yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın olay sırasında, pencereden dışarıya doğru ateş ettiği ve bu sırada bir kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Kaldırıldığı hastanede sol bacağı kesilen Çağlar Aşık'ın hamileliğinin 20. haftasında karnındaki bebeğin kafasında sıvı birikmesi nedeniyle bebeğin ameliyatla alındığı aktarıldı.