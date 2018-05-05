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Hamile eşini yaralayan sanık için 46 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Gaziantep'te hamile eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, av tüfeğiyle yaralayan kocaya 23 yıl 8 aydan 46 yıla kadar hapis cezası istendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra bacağının kesilmesine neden olan koca hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, sanık için 23 yıl 8 aydan 46 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Ali Aşık'ın, karısı Çağlar Aşık'ı kendisini aldattığını öne sürerek, silahla yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Sanık Aşık'ın eşinin kolundan tutarak zorla odaya kapattığı ifade edilen iddianamede, sanığın eşine "Bağırma seni öldüreceğim, kim gelirse onu da öldüreceğim" dediği, daha sonra hamile kadını bıçakladığı ve ardından av tüfeğiyle yaraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın olay sırasında, pencereden dışarıya doğru ateş ettiği ve bu sırada bir kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Kaldırıldığı hastanede sol bacağı kesilen Çağlar Aşık'ın hamileliğinin 20. haftasında karnındaki bebeğin kafasında sıvı birikmesi nedeniyle bebeğin ameliyatla alındığı aktarıldı.

Sanık Aşık'ın, olay günü eşine "gezmeye gidiyorum" dediğini, ancak evden çıkmayarak saklandığını, daha sonra karısının karşı apartmandaki biriyle bakıştığını görmesi üzerine saklandığı yerden çıkıp, korkutmak amacıyla karısına av tüfeğiyle ateş ettiği ve ayağından yaralandığının yer verildiği iddianamede, sanığın atletini çıkararak, karısının ayağını sardığını ve hastaneye götürdüğüne yer verildi.

Sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik ve çelişkili olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın "gebe olan eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 23 yıl 8 aydan 46 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Beydilli Mahallesi'nde 23 Eylül 2016'da, bir süredir işsiz olan Mehmet Ali Aşık, hamile eşini av tüfeğiyle yaralamıştı.

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Çağlar Aşık iddianame işkence kadına şiddet

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