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Hamile kadın ve çocukları hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

Kırşehir'de devrilen otomobildeki hamile kadın, karnındaki 5 aylık bebeği ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi - Kazada iki kişi de yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kazada hamile karısı, karnındaki 5 aylık bebeği ile 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Kaman'dan Kırşehir yönüne gitmekte olan Sedat Üçkol'un kullandığı 06 ZVK 95 plakalı otomobil, Çağırken köyü yakınlarında sürücünün aniden önlerine çıkan köpeğe çarpmamak direksiyonu kırması sonucu devrildi.

Araçta sıkışan sürücü ile 5 aylık hamile eşi Esra, kızı 3 yaşındaki Ela Üçkol ve baldızı Fadime Sevindir, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esra Üçkol ile kızı Ela Üçkol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hamile kadının karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

Sürücü Sedat Üçkol'un da hayati tehlikesi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir trafik kazası

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