Hamile kediyi yere vurarak tekmeledi

Haber: İstanbul DHA
Bağcılar'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoldan geçen bir kişi bir süre sonra geri gelerek bir iş yerinin önündeki kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürüyor. Burada kediyi yere vuran kişi ardından tekme atıyor. Saldırgan kaçarken bir süre sonra kendine gelen kedi kaçarak uzaklaşıyor. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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