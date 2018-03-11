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Hamile kediyi yere vurarak tekmeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da  hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.  Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi.

Hamile kediyi yere vurarak tekmeledi

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da hamile bir kedinin yere vurularak tekmelenmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz hafta Bağcılar'da meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoldan geçen bir kişi bir süre sonra geri gelerek bir iş yerinin önündeki kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürüyor. Burada kediyi yere vuran kişi ardından tekme atıyor. Saldırgan kaçarken bir süre sonra kendine gelen kedi kaçarak uzaklaşıyor. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

Hamile kediyi yere vurarak tekmelediHamile kediyi yere vurarak tekmeledi

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