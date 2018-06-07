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Hamile komşusunu öldüren sanığa 28 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

İzmir'de tartıştığı hamile komşusunu öldürdüğü, annesini de öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla 24 yıl 7 ay hapse mahkum edilen sanık Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 28 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı hamile komşusunu öldürdüğü, annesini de öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla 24 yıl 7 ay hapse mahkum edilen sanığa, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 28 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Gül, müşteki Filiz Karaca, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Müjgan Bilgen Özen, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını talep ederek, "Ceza verilirken maktulün hamile olması dikkate alınmayıp tahrik uygulanmıştır. Tahrik uygulanmamasını ve en üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi.

İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında, Filiz Karaca ve ailesinin zaman zaman topladığı çöpleri sanığın evinin duvarına yığması nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu, olay günü de aynı sebeple müşteki ile sanık arasında tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında Filiz Karaca, hamile kızı Duygu Ersoy ve çocuklarının sanığa saldırdığını, çocuklardan birisinin satırla Gül'ü elinden yaraladığını, sanığın da eve giderek ruhsatsız silahını aldığını, müşteki ve maktule öldürme teşebbüsüyle ateş ettiğini bildiren iddia makamı, Gül'ün "gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Gül, müştekilerinkiyle kendi evinin bitişik olduğunu, müştekilerin hurdaları kendi evinin önüne yığması nedeniyle tartıştıklarını belirtti. Ersoy'un hamile olduğunu bilmediğini öne süren Gül, müştekinin çocuğunun satırla kafasına vurması nedeniyle silahını aldığını, havaya ateş etmek amaçlı silahın emniyetini açarken patladığını ve bilerek ateş açmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığı Duygu Ersoy'u öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı ömür boyu hapse çevirdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halinden dolayı da ceza 20 yıla indirildi. Sanık Kül'e yaraladığı Filiz Karaca'ya yönelik öldürmeye teşebbüs eylemi nedeniyle de "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan verilen ve onanan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile toplam 28 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Kül'ün tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Nisan 2014'te Muharrem Gül, tartıştığı hamile komşusunu silahla öldürmüş annesini de yaralamıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından dava açılmıştı.

Muharrem Kül'e, hamile Duygu Ersoy'u öldürdüğü için 16 yıl 8 ay, Filiz Karaca'yı öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 8 ay ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Kül hakkındaki karar, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmadığı için Yargıtay tarafından bozulmuştu. "Ruhsatsız silah taşımak"tan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise onanmıştı.

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