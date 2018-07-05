Hamsiköy'e turist ilgisi

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık bir asırdır sütlacıyla ünlü Hamsiköy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yılın dört mevsimi doğa severleri ağırlıyor.

Yaklaşık bin 300 rakımlı ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Hamsiköy, turistlerin son yıllardaki ilgisi dolayısıyla konaklama ve yöre mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Misafirlerine turizme dönük de pek çok alternatifi bir arada sunan Hamsiköy, son yıllarda trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon haline geldi.

- "Hamsiköy turizmde marka oldu"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapısıyla da dört mevsim turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Koçhan, Hamsiköy'ün de Maçka, bölge ve ülke turizminde ön plana çıktığını vurguladı.