Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği’nin yaptığı protokole dayanarak İlçe Emniyet amirliğinin projesi ile Hamur Yatılı Bölge Ortaokulunda yaptırılan Z-Kütüphane törenle hizmete açıldı.

Z- Kütüphanenin açılışına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, ilçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Şube Müdürleri, Kurum Amirleri ve Z- Kütüphaneye adı verilen Şehit Polis Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay ve kardeşi ile öğrenciler katıldı.

Törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilçe Müftüsü birer konuşma yaptılar. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, "81 ile 81 kütüphane" sloganı ile Hamur ilçesinde yaptırılan Z-Kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını ve çocuklarımızın bundan maksimum derecede faydalanmasını temenni ettiğini söyleyerek Hamurlu Şehit polisin adının verilmesinin de çok anlamlı olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç da her kütüphanenin bir cezaevi kapattığını belirterek emniyet teşkilatı tarafından ilçeye kazandırılan Z-kütüphaneden dolayı bütün emniyet teşkilatına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. ilçe Müftüsü Murat Karancı ise yaptığı konuşmada eğitim ve okumanın önemini belirterek âyet ve hadislerden alıntılar sunarak, şehitlere dua ederek konuşmasını bitirdi. Şehit polis annesi Azize Günay’ın kurdeleyi kesmesinden sonra kütüphane gezildi. Yapılan ikramların ardından tören sona erdi.