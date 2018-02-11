HABER

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 07:27 | Son Güncelleme

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği’nin yaptığı protokole dayanarak İlçe Emniyet amirliğinin projesi ile Hamur Yatılı Bölge Ortaokulunda yaptırılan Z-Kütüphane törenle hizmete açıldı.Z- Kütüphanenin açılışına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, ilçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Şube Müdürleri, Kurum Amirleri ve Z- Kütüphaneye adı verilen Şehit Polis Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay ve kardeşi ile öğrenciler katıldı.Törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilçe Müftüsü birer konuşma yaptılar.

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Amirliği’nin yaptığı protokole dayanarak İlçe Emniyet amirliğinin projesi ile Hamur Yatılı Bölge Ortaokulunda yaptırılan Z-Kütüphane törenle hizmete açıldı.
Z- Kütüphanenin açılışına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, ilçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Şube Müdürleri, Kurum Amirleri ve Z- Kütüphaneye adı verilen Şehit Polis Yıldırım Günay’ın annesi Azize Günay ve kardeşi ile öğrenciler katıldı.
Törende İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilçe Müftüsü birer konuşma yaptılar. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaraz, "81 ile 81 kütüphane" sloganı ile Hamur ilçesinde yaptırılan Z-Kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını ve çocuklarımızın bundan maksimum derecede faydalanmasını temenni ettiğini söyleyerek Hamurlu Şehit polisin adının verilmesinin de çok anlamlı olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç da her kütüphanenin bir cezaevi kapattığını belirterek emniyet teşkilatı tarafından ilçeye kazandırılan Z-kütüphaneden dolayı bütün emniyet teşkilatına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. ilçe Müftüsü Murat Karancı ise yaptığı konuşmada eğitim ve okumanın önemini belirterek âyet ve hadislerden alıntılar sunarak, şehitlere dua ederek konuşmasını bitirdi. Şehit polis annesi Azize Günay’ın kurdeleyi kesmesinden sonra kütüphane gezildi. Yapılan ikramların ardından tören sona erdi.

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

Vali Elban şehit yakınları ve gazilerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.