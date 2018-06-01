Hamza Dağ vatandaşlarla iftar yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çakmaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı.

Aliağa Ticaret Odasında (ALTO) sanayicilerle bir araya gelen Dağ, oda üyelerinin sorunlarını dinledi.

Hamza Dağ, ilçenin konut sorununa TOKİ ile çözüm bulacaklarını, yeni bir hastane yapımını yakından takip ettiklerini ve özellikle büyük sanayi kuruluşları ile limanlardan kaynaklanan ulaşım sorunlarının aşılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinde de seçim çalışmalarına dair bilgi alan Dağ, daha sonra 1997 yılında Mardin Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Bülent Kula'nın ailesini ziyaret etti.

Hamza Dağ'ı eve gelişinde şehidin babası Osman ve annesi Selime Kula karşıladı.

Ziyaret sonrası AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının İstiklal Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına geçen Dağ, parti binasında incelemelerde bulunduktan sonra burada partililerle bir süre görüştü. Daha sonra Çakmaklı Mahallesi'ne geçen Hamza Dağ, Eşref Erşan'ın verdiği iftara konuk oldu.