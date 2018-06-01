Hamza Dağ vatandaşlarla iftar yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'in Aliağa ilçesindeki Çakmaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla iftar yaptı.
Aliağa Ticaret Odasında (ALTO) sanayicilerle bir araya gelen Dağ, oda üyelerinin sorunlarını dinledi.
Hamza Dağ, ilçenin konut sorununa TOKİ ile çözüm bulacaklarını, yeni bir hastane yapımını yakından takip ettiklerini ve özellikle büyük sanayi kuruluşları ile limanlardan kaynaklanan ulaşım sorunlarının aşılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.
Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinde de seçim çalışmalarına dair bilgi alan Dağ, daha sonra 1997 yılında Mardin Jandarma Alay Komutanlığında vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarına karşı Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Bülent Kula'nın ailesini ziyaret etti.
Hamza Dağ'ı eve gelişinde şehidin babası Osman ve annesi Selime Kula karşıladı.
Ziyaret sonrası AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının İstiklal Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına geçen Dağ, parti binasında incelemelerde bulunduktan sonra burada partililerle bir süre görüştü. Daha sonra Çakmaklı Mahallesi'ne geçen Hamza Dağ, Eşref Erşan'ın verdiği iftara konuk oldu.
Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a, AK Parti'nin İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği 20 yaşındaki Fatma Nur Gündüzpolat da eşlik etti.
İftara, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bozduman, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özkurt ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!
Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum