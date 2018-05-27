Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız." dedi.
Dağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığının Alparslan Mahallesi pazar yeri ve Muhittin Erener Mahallesi Çardak Meydanı'nda organize ettiği sahur programlarına katıldı.
Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Dağ, çocuklarla yakından ilgilendi.
Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, genç yaşına rağmen birçok seçim tecrübesi yaşadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız. Çünkü bu konuda genç yaşta da olsak en tecrübeli arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, milletvekillerinizden birisiyim. Bu benim 4. seçim kampanyam. 2011'de de çok farklı bir heyecan vardı. Şimdi de bu heyecanı fazlasıyla görüyorum. İnşallah 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız."
Vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atması üzerine de Dağ, "Burada bu sloganın atılmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun, biz de razıyız." dedi.
Konuşmasının ardından Hamza Dağ'ın yanına gelen yaşlı bir kadın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İzmir'de AK Parti'li belediye başkanı görmek istediğini belirterek, "Erdoğan bizim elimizi bırakırsa Türkiye'nin elini bırakırsa o şehitlerin anneleri, hanımları herkes öksüz kalır, herkes yetim kalır. Bunu da herkes böyle bilsin. Bütün dünya, bütün Suriye aç kalır. Onun gitmemesi lazım, bunu bütün annelerin, bütün herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.
Dağ, daha sonra Muhittin Erener Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada alkışlarla karşılanan Dağ'a, 82 yaşındaki Mevlüt Kara isimli vatandaş 2002 yılına ait AK Parti üye kartını gösterdi.
Dağ da artık milyonlarca kişinin AK Parti üyesi olduğu günleri gördüklerini belirterek Mevlüt Kara'ya desteği için teşekkür etti.
ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!
ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı
Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı
Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Okuyucu Yorumları 0 yorum