HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 05:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de katıldığı programlarda vatandaşlarla sahurda bir araya geldi - Hamza Dağ: "24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız." dedi.

Dağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığının Alparslan Mahallesi pazar yeri ve Muhittin Erener Mahallesi Çardak Meydanı'nda organize ettiği sahur programlarına katıldı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Dağ, çocuklarla yakından ilgilendi.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, genç yaşına rağmen birçok seçim tecrübesi yaşadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız. Çünkü bu konuda genç yaşta da olsak en tecrübeli arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, milletvekillerinizden birisiyim. Bu benim 4. seçim kampanyam. 2011'de de çok farklı bir heyecan vardı. Şimdi de bu heyecanı fazlasıyla görüyorum. İnşallah 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız."

Vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atması üzerine de Dağ, "Burada bu sloganın atılmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun, biz de razıyız." dedi.

Konuşmasının ardından Hamza Dağ'ın yanına gelen yaşlı bir kadın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından İzmir'de AK Parti'li belediye başkanı görmek istediğini belirterek, "Erdoğan bizim elimizi bırakırsa Türkiye'nin elini bırakırsa o şehitlerin anneleri, hanımları herkes öksüz kalır, herkes yetim kalır. Bunu da herkes böyle bilsin. Bütün dünya, bütün Suriye aç kalır. Onun gitmemesi lazım, bunu bütün annelerin, bütün herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Dağ, daha sonra Muhittin Erener Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada alkışlarla karşılanan Dağ'a, 82 yaşındaki Mevlüt Kara isimli vatandaş 2002 yılına ait AK Parti üye kartını gösterdi.

Dağ da artık milyonlarca kişinin AK Parti üyesi olduğu günleri gördüklerini belirterek Mevlüt Kara'ya desteği için teşekkür etti.

PARTNERHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylarHer yıl 138 bin kişiyi öldürüyor! Dehşete düşüren detaylar
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti çalışma Genel Başkan Yardımcısı hamza dağ kampanya Milletvekili Sahur Programı seçim

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde: Maaşlarda yüzde yirmi artış yapacağız

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

İrem Derici tükendi! Tedavi görüyor

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Ömer Üründül sosyal medyayı salladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Firari FETÖ'cüler yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.