Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine ilişkin, "24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız." dedi.

Dağ, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanlığının Alparslan Mahallesi pazar yeri ve Muhittin Erener Mahallesi Çardak Meydanı'nda organize ettiği sahur programlarına katıldı.

Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Dağ, çocuklarla yakından ilgilendi.

Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, genç yaşına rağmen birçok seçim tecrübesi yaşadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"24 Haziran'da çok farklı bir AK Parti'nin İzmir zaferini de yaşayacağız. Çünkü bu konuda genç yaşta da olsak en tecrübeli arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden, milletvekillerinizden birisiyim. Bu benim 4. seçim kampanyam. 2011'de de çok farklı bir heyecan vardı. Şimdi de bu heyecanı fazlasıyla görüyorum. İnşallah 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yapacağız."

Vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atması üzerine de Dağ, "Burada bu sloganın atılmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rabbim razı olsun, biz de razıyız." dedi.