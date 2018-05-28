Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

Vatandaşlarla yaptığı sahurdan sonra açıklamada bulunan Dağ, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, "Öncelikle 50 yıl önceki bir fotoğrafı da eklemişler. Fotoğrafa baktığımızda o zihniyetin, 2007 cumhuriyet mitingleri döneminde de 'Ordu Göreve' pankartı açtıklarını görmüştük. O dönemde milletimizin teveccühü ile 27 Nisan e-bildirgesine nasıl karşı koymasını bilmişsek bugün de benzer heveslere karşı milletimizin desteği ile 24 Haziran'da gerekli cevabı milletimiz verecektir." diye konuştu.

"Bugüne kadar kendi partisi dahi yönetmeye fırsat verilmeyenleri ne yazık ki bazıları devleti, ülkeyi yönetmek için aday yaptı. Bu bir çelişki değil midir? Sonuna kadar çelişkidir. Yanlış bir uygulamadır. Ne yazık ki kendi içlerinde de anlaşmazlık olduğunun en net göstergesidir. Bir kere siyasi partiler cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiğinde tabii ki genel başkanın aday olması kadar normal bir şey yoktur. Siyasi partiler vaatlerde bulunurken genel başkan orada vaatte bulunuyor. Cumhurbaşkanı ise o vaatleri dinler noktada oluyor. Asıl icraat yapması gereken cumhurbaşkanı adayı olması gerekir. Ama ne yazık ki ana muhalefet partisinde bu ciddiyeti, devlet yönetme, ülke yönetme ciddiyetini göremediğimiz için o açıdan inşallah 24 Haziran'da milletimiz yine tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den tarafa kullanacaktır."

- "On üçün gelişi on ikiden belli olacak"

Parti olarak bu zamana kadar referandumlarla birlikte 12 seçim geçirdiklerini hatırlatan Dağ, "24 Haziran'da da on üçün gelişi on ikiden belli olacak ve 24 Haziran'da yine ipi göğüsleyen, partimiz AK Parti olacaktır. Tabii 24 Haziran'a giderken elimizde çok büyük imkanlar var. Birincisi biz 16 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi partiyiz. Bu ülkeyi genel başkanımız liderliğinde yönettik ve o yeniden cumhurbaşkanı adayı oldu." ifadelerini kullandı.