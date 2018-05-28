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Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 04:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "(ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı) Fotoğrafa baktığımızda o zihniyetin, 2007 cumhuriyet mitingleri döneminde de 'Ordu Göreve' pankartı açtıklarını görmüştük" - "Bugüne kadar kendi partisi dahi yönetmeye fırsat verilmeyenleri ne yazık ki bazıları devleti, ülkeyi yönetmek için aday yaptı"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, "Fotoğrafa baktığımızda o zihniyetin, 2007 cumhuriyet mitingleri döneminde de 'Ordu Göreve' pankartı açtıklarını görmüştük." dedi.

AK Parti Bornova İlçe Başkanlığının çarşı meydanında organize ettiği sahur programlarına katılan Dağ, vatandaşların sevgi gösterileri ve sloganları ile karşılaştı.

Vatandaşlarla yaptığı sahurdan sonra açıklamada bulunan Dağ, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, "Öncelikle 50 yıl önceki bir fotoğrafı da eklemişler. Fotoğrafa baktığımızda o zihniyetin, 2007 cumhuriyet mitingleri döneminde de 'Ordu Göreve' pankartı açtıklarını görmüştük. O dönemde milletimizin teveccühü ile 27 Nisan e-bildirgesine nasıl karşı koymasını bilmişsek bugün de benzer heveslere karşı milletimizin desteği ile 24 Haziran'da gerekli cevabı milletimiz verecektir." diye konuştu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağ, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kendi partisi dahi yönetmeye fırsat verilmeyenleri ne yazık ki bazıları devleti, ülkeyi yönetmek için aday yaptı. Bu bir çelişki değil midir? Sonuna kadar çelişkidir. Yanlış bir uygulamadır. Ne yazık ki kendi içlerinde de anlaşmazlık olduğunun en net göstergesidir. Bir kere siyasi partiler cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiğinde tabii ki genel başkanın aday olması kadar normal bir şey yoktur. Siyasi partiler vaatlerde bulunurken genel başkan orada vaatte bulunuyor. Cumhurbaşkanı ise o vaatleri dinler noktada oluyor. Asıl icraat yapması gereken cumhurbaşkanı adayı olması gerekir. Ama ne yazık ki ana muhalefet partisinde bu ciddiyeti, devlet yönetme, ülke yönetme ciddiyetini göremediğimiz için o açıdan inşallah 24 Haziran'da milletimiz yine tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den tarafa kullanacaktır."

- "On üçün gelişi on ikiden belli olacak"

Parti olarak bu zamana kadar referandumlarla birlikte 12 seçim geçirdiklerini hatırlatan Dağ, "24 Haziran'da da on üçün gelişi on ikiden belli olacak ve 24 Haziran'da yine ipi göğüsleyen, partimiz AK Parti olacaktır. Tabii 24 Haziran'a giderken elimizde çok büyük imkanlar var. Birincisi biz 16 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi partiyiz. Bu ülkeyi genel başkanımız liderliğinde yönettik ve o yeniden cumhurbaşkanı adayı oldu." ifadelerini kullandı.

Dağ, toplumun sorunlarını çözen partinin AK Parti olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Toplumun hangi kesiminin bir sorunu varsa bugüne kadar çözen AK Parti olmuştur. Bundan sonra da AK Parti olacaktır. Gecenin bu saatinde yarın mesai olmasına rağmen şu meydanda sizin toplanmanız beni fazlasıyla onurlandırdı. En güzeli zaman ve mekan gözetmeden zengin fakir, genç yaşlı gözetmeden aynı masa etrafında bir araya geliyoruz. İşte bu bizi biz yapan değerlerin, kültürün, dinin bize ortaya koymuş olduğu en büyük şereftir. Bundan da mutluluk ve onur duyuyoruz."

Bornova için 24 Haziran seçimlerinde çok farklı sonuç elde edeceklerine de işaret eden Dağ, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bornova için biraz önce ilçe teşkilatına da söyledim gerçekten bu seçimlerde çok farklı bir sonuç elde etmek işten bile olmayacaktır. Çünkü, bu bölgelerimizin en önemli meselesi olan imar ve elektrik su meselesini imar barışıyla çözdük. Emeklilerimiz zaman zaman bize de birtakım şikayetlerde bulunuyordu. Bunu da çözdük. 24 Haziran seçimlerine giderken yine bu meseleleri çözerek geldik. İnşallah da önümüzdeki süreçlerde daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz."

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