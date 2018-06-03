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Hamza Dağ ve Bülent Arınç, vatandaşlarla sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 07:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 3'üncü Geleneksel Sahur Etkinliği'nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 3'üncü Geleneksel Sahur Etkinliği'nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Ak Parti Manisa İl Gençlik Kolları teşkilatı tarafından tarihi Bedesten Salonu'nun önündeki boş alanda bu yıl 3'üncü Geleneksel Sahur Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ak Parti Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Ak Parti Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ak Parti Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Ak Parti Manisa milletvekili adayları, ilçe başkanları ve partili üyeler ile yaklaşık 1000 vatandaş katıldı. Vatandaşlar ve partililer, TBMM eski Başkanı Arınç ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Etkinlikte konuşan Hamza Dağ, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili olarak, "Bundan önceki 12 seçimde nasıl sonuç alınmışsa 13'üncü seçimde de aynı sonucu yaşayacağız" dedi.

Ak Partili Dağ, ayrıca, İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nin 11 Haziran'da açılacağının müjdesini verdi.

'İKİNCİ DEFA SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK'

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise, "24 Haziran'da kısmet olursa hem Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partimiz cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar aday gösterdi. Allah kısmet ederse gönülden inanıyoruz ki; 24 Haziran'da tekrar Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ikinci defa seçilmiş cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve dışarıdaki şartlar, Türkiye'de güçlü bir cumhurbaşkanına, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Biz de adaylarımızı tespit ettik. Herkes hem merkezde, hem kendi seçim bölgesinde büyük bir gayret ile hazırlanıyor" diye konuştu.

'AK PARTİMİZİN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Kendisinin de Ak Parti'nin başarısı için çalıştığını belirten Bülent Arınç, "Ak Parti Türkiye için bir şanstır. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Cumhur İttifakı ile parlamentoda çoğunluğu kazanmış olmak da büyük bir önem taşımaktadır. Manisalılar, gayret edelim ve daha çok çalışalım. Çok az bir zaman kaldı. Ulaşmadık hiçbir yer, görüşmedik hiçbir komşu ve dostumuz, el sıkmadık hiçbir hemşerimiz kalmasın. Hep beraber inşallah seçim akşamı kutlayacağımız seçim başarımızda herkesin bir büyük payı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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- Sahur etkinliğinden görüntü
- Bülent Arınç ile Hazma Dağ'ın konuşmalarından görüntü
- Genel ve detay görüntü

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