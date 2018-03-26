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Hamza Dursun Ağrılı gençlere deneyimlerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Milli Kayakçı Hamza Dursun, Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği Ve Yeniler Kulübü tarafından düzenlenen programda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan milli kayakçı Hamza Dursun “Bu spora başladıktan sonra ilk büyük hedefim olimpiyata katılabilmekti.

Hamza Dursun Ağrılı gençlere deneyimlerini paylaştı

Milli Kayakçı Hamza Dursun, Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği Ve Yeniler Kulübü tarafından düzenlenen programda üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür Ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan milli kayakçı Hamza Dursun “Bu spora başladıktan sonra ilk büyük hedefim olimpiyata katılabilmekti. Bunu Soçi’de kaçırmıştım ama şimdi yakaladım. Sonrasında artık önemli yarışlarda kürsüye çıkıp, madalya almak istiyorum. Belki böylece bizden sonraki nesle de örnek olabiliriz. Onlar bu sayede bizden daha iyi koşullarda yarışıp, daha güzel bir gelecek sahibi olabilirler. Kayak Federasyonu’nun son yıllardaki çalışmalarıyla önemli imkânlara kavuştuk. Federasyonumuz artık geleceğe yatırım yapıyor. Küçük yaşlardan itibaren sporcu yetiştiriliyor. Mesela ben 15 yaşımda başladım kayağa. Çok geç bir yaş. Bunun böyle olmaması lazım. Bizim yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesiller yaşamasın istiyorum” dedi.

Hamza Dursun Ağrılı gençlere deneyimlerini paylaştı

Hamza Dursun Ağrılı gençlere deneyimlerini paylaştı

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