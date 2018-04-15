Hamzaçebi, Anadolu yöre dernekleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "CHP olarak büyükşehir belediyelerinde başarılı olmayı, mevcut büyükşehir belediye sayımızı arttırmayı hedefimize koymuş bulunuyoruz. Bunun çalışmaları son derece titiz bir şekilde yürütülmektedir. Elbetteki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak bizim en temel hedefimizdir." dedi.

Hamzaçebi, Eyüpsultan'da bir restoranda Anadolu yöre dernekleri yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Hamzaçebi, İstanbul'un 39 ilçe ve 16 milyonluk nüfusuyla bütün Anadolu'yu temsil ettiğini söyledi.

Hamzaçebi, Anadolu'nun içerisinde binlerce yıllık kültürün bulunduğunu anlatarak, "Burada 'Ne olursan ol yine gel' diyerek ayrımcılığı reddedip herkesi kucaklayan gönül adamı, tasavvufçu Mevlana var. Anadolu, Mevlana'nın toprağı. Bu topraklarda Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Nazım Hikmet var. Burada Anadolu var. Burada Çanakkale Savaşı'nı destanlaştıran, İstiklal Marşı'yla Türkiye'nin en önemli insanı olan Mehmet Akif'in toprakları var. 20. yüzyılın en onurlu mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Burada 81 ilimizin güzel insanları var." diye konuştu.