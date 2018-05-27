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Hamzaçebi: İnce'nin Cumhurbaşkanlığında çiftçi mazotu vergisiz alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi partisinin Tuzla Aydınlı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi partisinin Tuzla Aydınlı Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. İstanbul 1. Bölge milletvekili adaylarının da katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Hamzaçebi, "Buralarda; seçim meydanlarında size hükümeti şikayet etmek için dolaşmayacağız. Tam tersine bu meydanlardan Türkiye'nin umudu olan yeni iktidarı Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığını çıkartacağız" dedi. "MİLLETİN DOLARI YOK" "Diyor ki; "Dolarlarınızı bozdurun. Sayın Cumhurbaşkanı milletin doları yok. Millet geçinemiyor" diyen Hamzaçebi, "'Dolarlarınızı Türk lirasına çevirin' dediğiniz Türkiye'de şu an iç ve dış dövizdeki borç tutarı - özel sektör kamu sektörü - 453 milyar dolardır. Dolardaki her 1 kuruşluk artış sadece özel sektörün döviz cinsinden dış borcunda 2.2 milyar Türk Lirası artış demektir. 453 milyarlık dış borç dediğimizde, dolardaki her 1 kuruşluk artışın Türk insanın borcunun 4.5 milyar lira artması demektir" ifadelerini kullandı. DEVALÜASYON AÇIKLAMASI Hamzaçebi, "Şimdi ben devalüasyon diyorum. Bakanlar şimdi açıklama yapacaklar 'Serbest piyasada, serbest kur sisteminde devalüasyon olmaz' diye. Sevgili vatandaşlarım eğer Türk lirası dolar karşısında Türkiye'de eylül ayından bu yana yüzde 30 oranında yükseliyorsa, Türk parası yüzde 30 oranında değer kaybediyorsa bunun adı devalüasyondur. Halkın fakirleşmesi demektir" ÇİFTÇİ MAZOTU VERGİSİZ ALACAK Konuşmasında mazot fiyatlarına da değinen Hamzaçebi, "1 litre mazot 5 Lira 72 kuruş. Bugün çiftçimiz 4 kilo buğdayla 1 litre mazotu alamıyor. 6 kiloyla alıyor. 2002 yılında ekonomi iyi değildi. 2002 yılında çiftçi 4 kilo buğdayla 1 litre mazot alıyordu. 1 litre mazotta 2 lira 57 kuruş vergi var. Türkiye'de tarım sektöründe 4 milyon ton mazot tüketiliyor. Çiftçinin sadece mazota ödediği 10 milyar Türk lirası vergi vardır. Ne diyor Tarım Bakanı; 'Biz çiftçiye mazot desteği veriyoruz' Evet bir mazot desteği var ama 800 milyon lira. Hani siz mazot fiyatının yarısını çiftçiye destek olarak verecektiniz. Veremezsiniz. Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde çiftçi mazotu vergisiz alacak. ÖTV ve KDV ödemeyecek. Bugün için bu rakam 3 liradır" dedi. (FOTOĞRAF)

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