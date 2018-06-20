Hamzaçebi, kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında bir firma tarafından mağdur edilen vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Hamzaçebi, evleri yıkıldıktan sonra inşaat çalışmaları başlamayan arazide kurdukları çadırlarda yaşayan mağdur vatandaşlarla bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

"Burası kazılmış, kenarlara kazıklar çakılmış ama inşaat namına bir şey yok." diyen Hamzaçebi, diğer bazı adalarda da benzer durumda olan inşaatlar olduğunu söyledi.

Bitmiş gibi gözüken ama üzerlerindeki milyonlarca liralık ipotekler yüzünden sahiplerine teslim edilemeyen daireler olduğunu kaydeden Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Şu an ortada hukuken bir şirket olmasına rağmen, bu şirketin sahipleri ortada yok. Bu vatandaşlarım, sahiplere ulaşmakta güçlük çekiyor, daha doğrusu ulaşamıyor. Kendi başlarına kalmış durumdalar. Bir yıllık kirayı almışlar ama bir yıldır kira alamıyorlar. Şirket ortada yok, şirket bunu yapabilecek durumda değil. TBMM toplanır toplanmaz ilk yapmamız gereken değişiklik Kentsel Dönüşüm Yasasını 6306 sayılı kanunda idareye bakanlığa çeşitli yetkileri vermek suretiyle bu sözleşmelerin iptalini sağlamak ve buraları yeni kişilerle yeni müteahhitlerle sözleşme imzalayarak yapabilir duruma gelmektir."

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ise bu tür dönüşümlerin kamu eliyle yapılması gerektiğini ifade ederek, "Kamunun direkt vatandaşla sözleşme yapması lazım. Bu işlerin sigorta edilmesi gerekiyor. Yarım kaldığı takdirde birileri tarafından karşılanması gerekiyor." dedi.

