Hamzaçebi, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Romanların sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yaşadığını belirten Hamzaçebi, "İstanbul'daki nüfusu 835 bin, Türkiye'deki nüfusu milyonlarca. Avrupa'nın en kalabalık Roman nüfusu Türkiye'de yaşıyor. Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde yaşayan Romanların bir avantajı var. 2004-2007 yıllarında bu ülkelerdeki dışlanmışlık, ötekileştirilmiş, sağlık ve eğitim sorunu yaşayan vatandaşlar AB'nin genişleme süreciyle birlikte üye ülkelerin AB'ye üye olma sürecinin başlamasıyla sorunlarını aşmaya başlamışlar." diye konuştu.

Romanlar denilince bütün ülkelere yayılan bir nüfustan bahsettiklerini aktaran Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Renkli bir kültürden, kendilerine özgü bir dili olan uluslararası toplumdan söz ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 1453 yılında Sulukule'de Romanlar vardı. Katip Çelebi yazmış olduğu Mizan isimli kitapta Fatih Sultan Mehmet'in yapmış olduğu nüfus sayımında oradaki Romanların kayda geçirildiğini söyler. Bu demek ki 1453'ten önce de Romanlar İstanbul'da var. Roma İmparatorluğu döneminde de burada var. Avrupa'daki bütün ülkelerdeki varlıkları da son derece eski."

Akif Hamzaçebi, bu kadar eski ve yerleşik olmalarına rağmen Roman vatandaşların Türkiye'de birçok haktan yararlanamadığını savunarak, "Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, konut Anayasa ile güvence altına alınmış olan bütün bu haklardan Roman vatandaşlar yararlanamamaktadır. Bu çok açık. Eşitsiz bir durum söz konusu. Romanlara 'Neyi istiyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Eşit yurttaşlık istiyoruz' diyorlar. Eşit yurttaşlık sizin en doğal hakkınızdır. Bunu size teslim etmek Türkiye'yi yönetenlerin görevidir. Hükümet 2016 yılında Roman Strateji Eylem Planı yayımladı. 2016, 2017, 2018 yıllarını kapsayan bu üç yılda Roman vatandaşların Türkiye'de yaşadığı sorunları amaçlayan bir eylem planı. Üç yılda aşılan bir sorun olmadı. İnsanlarımız işsiz. Türkiye'de işsizliğin alt rakamlarına baktığımızda iki grup en büyük işsiz. Kadınlar ve Romanlar. Onların işsizlik oranı yüzde 30-40 civarında." ifadelerini kullandı.