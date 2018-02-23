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Hamzaçebi, Tokatköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 22:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: - "Afrin'de şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordumuza yürekten başarılar diliyorum. Afrin, bizim milli meselemizdir ve partiler üstüdür. O konuda hepimiz birleşiriz, birleşmeliyiz"

Hamzaçebi, Tokatköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'de şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordumuza yürekten başarılar diliyorum. Afrin, bizim Milli meselemizdir ve partiler üstüdür. O konuda hepimiz birleşiriz, birleşmeliyiz." dedi.

Hamzaçebi, Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların imar ve mülkiyet durumuna ilişkin taleplerini dinleyen Hamzaçebi, sorunun çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi.

Hamzaçebi, vatandaşların sorunlarının çözülmesini amaçladıklarını dile getirerek, "Bu akşam bu salondan çözüm çıkacaktır. Ankara'daki yetkililerimize buradan ses çıkacak. Bu sorun ya çözülecek, ya çözülecek." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Hamzaçebi, "Afrin'de şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ordumuza yürekten başarılar diliyorum. Afrin, bizim milli meselemizdir ve partiler üstüdür. O konuda hepimiz birleşiriz, birleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi Tokatköy

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