Hamzaçebi'den kentsel dönüşüm alanında mahalleliye destek...

Yılmaz BEZGİN, Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan Yenidoğan Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Hamzaçebi, ''Bu yerler vatandaşın tapulu mülkü. Buradaki insanlar 60 yıldır, 70 yıldır burada oturuyor. Doğma büyüme buradalar. Onları yerlerinden, yurtlarından etmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna izin vermeyeceğiz'' dedi. Ellerinde, “Vatandaşa zulüm yapmayın”, “Barınma Haktır”, “Rant değil hizmet istiyoruz” yazılı dövizler taşıyarak “Hak, hukuk adalet” sloganları atan Yenidoğan Mahallesi sakinleri, önceden yıkım yapılan bir bölgede buluştu. Mahalleliye, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. CHP Genel Sekreteri M. Akif Hamzaçebi, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatile girmeden önce bir kanun kabul etti. Kanunun çok önemli bir maddesi vardı, adı imar barışı. Yani 'İmar mevzuatına aykırı yapılar nedeniyle hükümet vatandaşla barışmak istiyor' dediler. Onun adına barış diyenler, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Yenidoğan,Yıldıztabya’da vatandaşla kavga ediyorlar. İki gün önce bir vatandaşımızın evine zorla giriyorlar, kavga ediyorlar. Burada vatandaşın rızası dışında bir kentsel dönüşüm projesi yapmak istiyorlar. Daha önce 100 bin kişinin yaşadığı mahalleyi riskli alan ilan ettiler. Vatandaş karşı çıktı dava açtı onu iptal ettirdiler. Sonra Bakanlar Kurulu kararıyla 'Acele Kamulaştırma Kararı 'aldılar. Yetmedi tek tek binalarla ilgili riskli yapı ilan etmeye başladılar. Ama bunları yaparken vatandaşlardan rıza almadılar. Bu yerler vatandaşın tapulu mülkü. Buradaki insanlar 60 yıldır, 70 yıldır burada oturuyor. Doğma büyüme buradalar. Onları yerlerinden yurtlarından etmeye kimsenin hakkı yoktur. Buna izin vermeyeceğiz. 24 Haziran’da buna teşebbüs edenleri vatandaş sandıkta bırakacak.” diye konuştu CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu da ”Çocukluğunuzun, anılarınızın geçtiği yerden gönderilmek isteniyorsunuz. Yıllardır hep birlikte yaşadığınız yerler ne yazık ki birileri tarafından rant uğruna şantiyeye çevrilmek isteniyor.“ dedi. Semt sakinlerinden 70 yaşındaki Hanife Güler ise, yürütülen kentsel dönüşüm projesinde adil paylaşım yapılmadığını belirterek, “Diğer komşularımızı kandırdılar ve buradan gönderdiler. Şimdi benim bir gecekondum kaldı. Beni kandıramıyorlar çünkü bunlardan ilk şikayetçi olan benim. Bizim hakkımızı versinler. Müteahhit geliyor benim evime 2 daire veriyor, bu adamlar da 1+1 bir daire veriyor bir de üzerine 70 bin lira para istiyorlar” ifadelerini kullandı. 1974 yılından beri aynı mahallede oturduğunu söyleyen Makbule Ekinci ise vaat edilen projelerde güvence olmadığını belirtti. Adil paylaşımın şart olduğuna dikkat çeken Ekinci, “Bu can bu bedende olduğu sürece, bize güvence ve özgürlük verilmediği sürece, benden rıza alınmadığı sürece ben buna izin vermem” dedi.

