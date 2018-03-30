İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, "Siteler, rezidanslar yapılıyor, benim mahalledeki bakkalım yok oluyor. Mahalledeki bakkalım orada kalsın, berberimiz kalsın. Bizim kültürümüz bunu gerektiriyor. Kapalı alanlar içerisinde, duvarlar içerisinde rezidanslar, apartmanlar, bloklar; bakkal yok, berber yok, mahalle kültürü yok olmuş... Yaşamı yok ediyoruz. Güvenli evlere geçiyoruz belki ama yaşamı güzel kılan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini yok ediyoruz." dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Sarıyer'de 15 mahallede yaklaşık 150 bin kişi ve 55 bin konutu kapsayan imar, tapu ve mülkiyet sorunlarına ilişkin Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Mahalleler Birliği'nin başkanlarını ve 15 mahallenin temsilcilerini tek tek dinleyen Hamzaçebi, sorunun çözümü için kanun teklifi vereceğini belirtti.

Hamzaçebi, 2981 sayısı kanundan kaynaklanan tapu tahsis belgesini görmeyen ve yok sayan bir anlayış olduğunu öne sürerken, İstanbul'un mülkiyet ve imar sorunlarını ilçe ilçe bildiklerini ve takip ettiklerini, sorun yaşanan bölgelerin haritasını çıkardıklarını söyledi. Hamzaçebi, "Arkamızda halk olursa bu mücadeleyi vereceğiz ve kazanacağız." diye konuştu.