İSTANBUL (AA) - CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, "Siteler, rezidanslar yapılıyor, benim mahalledeki bakkalım yok oluyor. Mahalledeki bakkalım orada kalsın, berberimiz kalsın. Bizim kültürümüz bunu gerektiriyor. Kapalı alanlar içerisinde, duvarlar içerisinde rezidanslar, apartmanlar, bloklar; bakkal yok, berber yok, mahalle kültürü yok olmuş... Yaşamı yok ediyoruz. Güvenli evlere geçiyoruz belki ama yaşamı güzel kılan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini yok ediyoruz." dedi.
CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Sarıyer'de 15 mahallede yaklaşık 150 bin kişi ve 55 bin konutu kapsayan imar, tapu ve mülkiyet sorunlarına ilişkin Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Mahalleler Birliği'nin başkanlarını ve 15 mahallenin temsilcilerini tek tek dinleyen Hamzaçebi, sorunun çözümü için kanun teklifi vereceğini belirtti.
Hamzaçebi, 2981 sayısı kanundan kaynaklanan tapu tahsis belgesini görmeyen ve yok sayan bir anlayış olduğunu öne sürerken, İstanbul'un mülkiyet ve imar sorunlarını ilçe ilçe bildiklerini ve takip ettiklerini, sorun yaşanan bölgelerin haritasını çıkardıklarını söyledi. Hamzaçebi, "Arkamızda halk olursa bu mücadeleyi vereceğiz ve kazanacağız." diye konuştu.
Hamzaçebi, "Biz sizin oturduğunuz mahallelere ve arazilere rant gözüyle bakmıyoruz. Böyle bakılırsa olay kaybedilir. Devlete ve belediyelere düşen görev, sizin bütçesine uygun bir bedelle buranın mülkiyetinin size intikalini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.
CHP olarak kentsel dönüşümü değil, "yerinde dönüşüm" modelini benimsediklerini dile getiren Hamzaçebi, şöyle devam etti:
"Siteler, rezidanslar yapılıyor, benim mahalledeki bakkalım yok oluyor. Mahalledeki bakkalım orada kalsın, berberimiz kalsın. Bizim kültürümüz bunu gerektiriyor. Kapalı alanlar içerisinde, duvarlar içerisinde rezidanslar, apartmanlar, bloklar; bakkal yok, berber yok, mahalle kültürü yok olmuş... Yaşamı yok ediyoruz. Güvenli evlere geçiyoruz belki ama yaşamı güzel kılan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerini yok ediyoruz."
- "34 yıllık tapu tahsis rüyanızı biz hayata geçireceğiz"
Hamzaçebi, mülkiyet ve imar sorunu bulunmayan daha güzel bir İstanbul için çalıştıklarını vurgularken, "34 yıllık tapu tahsis rüyanızı biz hayata geçireceğiz. Buna inanın, bize güç ve destek verin." ifadesini kullandı.
Sarıyer'deki söz konusu 15 mahallenin sakinlerince sorunun çözümü noktasında "Mahalle Birliği" oluşturulmasının önemli olduğuna değinen Hamzaçebi, birliğin örnek bir mücadele sergilediğini sözlerine ekledi.
Bir vatandaşın, "İstanbul Belediye Başkanlığına aday mısınız?" sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İstanbulluların istediği bir aday olacaktır. İstanbullular kimi istiyorsa, kiminle bu seçim kazanılacaksa adayımız o'dur. Bunun kararını sizler vereceksiniz." cevabını verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de parti olarak imar, mülkiyet ve tapu sorunu yaşayan mağdur vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç da toplantıya katılarak, konuya ilişkin konuşma yapıp, bilgi alışverişinde bulundu.
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