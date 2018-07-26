HABER

Hamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 12 Eylül Dönemi'nde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in zorunlu olarak misafir edildiği Hamzakoy sahili, Belediyenin çabaları sonucu tamamıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.

Hamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 12 Eylül Dönemi'nde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in zorunlu olarak misafir edildiği Hamzakoy sahili, Belediyenin çabaları sonucu tamamıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu. Mavi Bayrak ile taçlandırılan Hamzakoy Plajı'na, tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.
Geçtiğimiz sene Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenerek halkın yararlanabileceği sahil bandına dönüştürülen 750 metre uzunluğundaki Mavi Bayraklı Halk Plajı, tatilcilerin gözdesi konumuna geldi. Haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmete açılan plajda, vatandaşlara 300 şemsiyenin yanı sıra duş ve benzeri hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanıyor.
Çanakkale Halk Sağlığı laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği, can kurtaran dahil olmak üzere diğer güvenlik, temizlik ve ilgili kriterlerin yerine getirildiği plaj, ince kumlu oluşu ve berrak suyu ile de tatilcilerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin birçok yerindeki plajların, ilçede olduğu gibi ücretsiz işletilmediğine dikkat çeken Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Özacar, bu hizmeti en güzel biçimde vatandaşlara sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özacar, "Hamzakoy Plajı'na gelen yaşlı ve engelli tüm vatandaşların suya daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yer almaktadır. Rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilen plajın içerisinde ayrıca güneşlenme alanları, tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri, yeme içme birimleri bulunmaktadır. Plajımız çocuk, aile, genç, yaşlı, engelli vatandaşlarımız, özetle herkes için uygun durumdadır” dedi.

FOTOĞRAFLI

Hamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi olduHamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi olduHamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi olduHamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!
Samsun'u kokutan 'yüzen ahırlar' için Valilik'ten yeni kararSamsun'u kokutan 'yüzen ahırlar' için Valilik'ten yeni karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a Beştepe'den ilk tepki

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Türkiye'den Trump'a sert tepki! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın tehdidine yanıt verdi

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Haber Global'in isim değişikliğine RTÜK'ten izin çıktı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.