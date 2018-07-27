Hamzakoy Halk Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 12 Eylül Dönemi'nde Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in zorunlu olarak misafir edildiği Hamzakoy sahili, Belediyenin çabaları sonucu tamamıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu. Mavi Bayrak ile taçlandırılan Hamzakoy Plajı'na, tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz sene Gelibolu Belediyesi tarafından düzenlenerek halkın yararlanabileceği sahil bandına dönüştürülen 750 metre uzunluğundaki Mavi Bayraklı Halk Plajı, tatilcilerin gözdesi konumuna geldi. Haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmete açılan plajda, vatandaşlara 300 şemsiyenin yanı sıra duş ve benzeri hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanıyor.

Çanakkale Halk Sağlığı laboratuvarında her hafta deniz suyu temizlik oranı ölçümlerinin analiz edildiği, can kurtaran dahil olmak üzere diğer güvenlik, temizlik ve ilgili kriterlerin yerine getirildiği plaj, ince kumlu oluşu ve berrak suyu ile de tatilcilerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.