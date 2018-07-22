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"Han el-Ahmer Filistinlilerin mücadelesinin sembolüdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 03:08 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas: - "Han el-Ahmer'in korunması için verilen mücadele, tüm Filistin halkının kendi ulusal projeleri ve Kudüs'ün de içinde bulunduğu kutsal yerleri korumak için verdiği mücadelenin sembolüdür"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Han el-Ahmer bölgesindeki evlerini yıkım girişimlerine karşı bölge halkının verdiği mücadelenin, Filistinlilerin mücadelesini sembolize ettiğini söyledi.

Devlet Başkanlığı ofisinde Han el-Ahmer'in ileri gelenlerini kabulünde konuşan Abbas, bölge halkının evlerini korumak için İsrail güçlerine karşı gösterdiği direnişten övgüyle bahsetti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'e komşu olan Han el-Ahmer'deki mücadeleye değinen Abbas, "Han el-Ahmer'in korunması için verilen mücadele, tüm Filistin halkının kendi ulusal projeleri ve Kudüs'ün de içinde bulunduğu kutsal yerleri korumak için verdiği mücadelenin sembolüdür." diye konuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllüler ile bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememişti.

İsrail mahkemesi bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını ağustos ayının ortasına kadar askıya almıştı.

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmer israil

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