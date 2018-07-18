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Han el-Ahmer'de İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:14 | Son Güncelleme

İsrail'in Han el-Ahmer sakinlerini tahliye etme ve barakalarını yıkma planları Filistinliler tarafından protesto edildi

Filistinliler, İsrail'in Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer sakinlerini tahliye etme ve barakalarını yıkma planlarını protesto etti.

İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de bölge sakinlerine destek olmak için düzenlenen gösteriye, yüzlerce Filistinlinin yanı sıra Fetih Hareketi başta olmak üzere Filistinli gruplardan yetkililer de katıldı.

Gösteride, uluslararası topluma sessiz kalmama, sadece kınama açıklamalarıyla yetinmeme, Filistinlileri korumak ve İsrail'in ihlallerini durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine ve bölge sakinlerinin direnişine destek veren sloganlar attı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmar bölgesinde, İsrail'in barakaları yıkma kararını sürdürmesinin çok ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.
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- İsrail'in E1 projesi

İsrail Yüksek Mahkemesi mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Han el-Ahmer Ramallah

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