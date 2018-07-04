Han'daki gölete 13 bin yavru balık salındı

HAN (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Han ilçesindeki gölete, Antalya'dan getirilen 13 bin aynalı ve pullu sazan yavrusu salındı.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden aldıkları 13 bin aynalı ve pullu sazanı ilçeye getirdiklerini belirtti. Başkan Şanlı, balıkları Han ilçesindeki Üç Çam Göleti'ne saldıklarını söyleyerek, "İlçemize hayırlı olsun. Amacımız, halkımızı balık kültürüne alıştırmak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak, sportif amaçlı olta balıkçılığını geliştirmek ve göletlerimizi aktif hale getirmektir" dedi.

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